СК заявил о попытке покушения на сотрудника предприятия на юго-западе Москвы

Инцидент с подрывом транспортного средства на юго-западе Москвы оказался заказным покушением на жизнь работника научно-производственного предприятия. Злоумышленники планировали ликвидировать жертву, используя взрывчатое вещество.

По информации Следственного комитета, к подготовке преступления привлекли двоих несовершеннолетних. Девушка по наводке кураторов извлекла запрещенный груз из тайника, после чего передала пакет своему сообщнику. Юноша установил устройство на машину, дополнив его GPS-маяком для слежения.

Благодаря своевременному вмешательству оперативников, трагедии удалось избежать. Специалисты нейтрализовали угрозу до того, как детонатор был активирован, поэтому никто из граждан не пострадал.

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в частности, о покушении на убийство. Следователи устанавливают всех причастных к вербовке молодежи для совершения терактов.

Напомним, вчера следственный комитет сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета под автомобилем в районе Коньково на юго-западе столицы. На месте происшествия работали экстренные службы, которые провели проверку и обезвредили находку методом контролируемой детонации. Пострадавших нет.