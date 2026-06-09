СК: Взрывоопасный предмет нашли и обезвредили под авто на юго-западе Москвы

Следственный комитет сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета под автомобилем в районе Коньково на юго-западе столицы. На месте происшествия работали экстренные службы, которые провели проверку и обезвредили находку методом контролируемой детонации.

«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путём детонации обезврежен», — говорится в сообщении СК.

Пострадавших нет, ведётся расследование. Территория вокруг места обнаружения оцеплена.

Несколько часов назад сообщалось, что в московском районе Коньково произошло возгорание электромобиля марки Zeekr. По свидетельствам очевидцев, перед инцидентом был слышен хлопок. Происшествие случилось около 17:00 у парковки на улице Введенского, неподалеку от МФЮА.

А сегодня утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.