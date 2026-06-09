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Регион
9 июня, 16:38

СК: Взрывоопасный предмет нашли и обезвредили под авто на юго-западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета под автомобилем в районе Коньково на юго-западе столицы. На месте происшествия работали экстренные службы, которые провели проверку и обезвредили находку методом контролируемой детонации.

«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путём детонации обезврежен», — говорится в сообщении СК.

Пострадавших нет, ведётся расследование. Территория вокруг места обнаружения оцеплена.

Несколько часов назад сообщалось, что в московском районе Коньково произошло возгорание электромобиля марки Zeekr. По свидетельствам очевидцев, перед инцидентом был слышен хлопок. Происшествие случилось около 17:00 у парковки на улице Введенского, неподалеку от МФЮА.

«Страха не было»: В Балашихе очевидец вытащил мужчину из горящего BMW за секунды до второго взрыва
«Страха не было»: В Балашихе очевидец вытащил мужчину из горящего BMW за секунды до второго взрыва

А сегодня утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.

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Наталья Демьянова
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