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10 июня, 10:01

В Мелитополе БПЛА ВСУ ударил по пассажирскому автобусу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

На въезде в Мелитополь беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по пассажирскому автобусу. Транспорт был заполнен частично. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Автобус был заполнен на треть в момент удара», — сказал собеседник агентства.

Удар пришёлся в заднюю часть пассажирского автобуса на въезде в город. Сообщается, что для удара использовался беспилотник типа «Хорнет». На месте работают оперативные службы, проводится проверка обстоятельств произошедшего. Никто не пострадал, водитель и пассажиры эвакуированы.

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Ранее сообщалось, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданная художником Францем Рубо, получила серьёзные повреждения в результате пожара, произошедшего в здании музейного комплекса. Возгорание было спровоцировано ударом ВСУ по объекту. Изначально представители музея и региональные власти говорили о предварительной оценке ущерба и не исключали частичного повреждения полотна.

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Милена Скрипальщикова
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