В Мелитополе БПЛА ВСУ ударил по пассажирскому автобусу

На въезде в Мелитополь беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по пассажирскому автобусу. Транспорт был заполнен частично. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Автобус был заполнен на треть в момент удара», — сказал собеседник агентства.

Удар пришёлся в заднюю часть пассажирского автобуса на въезде в город. Сообщается, что для удара использовался беспилотник типа «Хорнет». На месте работают оперативные службы, проводится проверка обстоятельств произошедшего. Никто не пострадал, водитель и пассажиры эвакуированы.

Ранее сообщалось, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданная художником Францем Рубо, получила серьёзные повреждения в результате пожара, произошедшего в здании музейного комплекса. Возгорание было спровоцировано ударом ВСУ по объекту. Изначально представители музея и региональные власти говорили о предварительной оценке ущерба и не исключали частичного повреждения полотна.