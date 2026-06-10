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Регион
10 июня, 09:58

ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Сегодня днём над Московской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон двигался в направлении столицы, однако его полёт удалось вовремя пресечь.

Об инциденте оперативно проинформировал Сергей Собянин. Мэр подтвердил работу систем ПВО, уточнив, что устройство было сбито на подлете к городу. На месте падения обломков экстренные службы проводят проверку.

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До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве.

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Оксана Попова
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