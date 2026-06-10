ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
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Сегодня днём над Московской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон двигался в направлении столицы, однако его полёт удалось вовремя пресечь.
Об инциденте оперативно проинформировал Сергей Собянин. Мэр подтвердил работу систем ПВО, уточнив, что устройство было сбито на подлете к городу. На месте падения обломков экстренные службы проводят проверку.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве.
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