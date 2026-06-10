Британский премьер Кир Стармер фактически признал, что мир перешёл к многополярному устройству. Об этом пишет китайское издание Sohu, анализируя заявление, сделанное главой правительства Соединённого Королевства во время ужина на Даунинг-стрит.

Стармер публично назвал Китай, Соединённые Штаты и Евросоюз тремя ключевыми центрами глобальной силы. По оценке аналитиков из КНР, это фактически означает признание Лондоном перехода к многополярному мироустройству. При этом в Пекине не забыли напомнить, что Британия сама покинула ЕС.

Авторы статьи, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс» отмечают: для части западных элит подобные речи прозвучали неожиданно, а особенно болезненно их могут воспринять в Вашингтоне. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно предостерегал Лондон от расширения экономических контактов с Пекином, однако британский лидер фактически пренебрёг этими сигналами.

Опрошенные Sohu специалисты выделили три опоры, на которых, судя по выступлению, строится нынешняя стратегия Соединённого Королевства: сохранение военной привязки к США и НАТО, неизбежность хозяйственного взаимодействия с КНР и продолжение поддержки киевского режима. Такой подход назван прагматичным, но внутренне противоречивым.

Перемены в риторике Лондона эксперты увязывают с последствиями Brexit и крахом концепции «глобальной Британии». Выйдя из Евросоюза, страна лишилась беспрепятственного доступа к огромному рынку, а теперь вынуждена балансировать: с одной стороны, усиливать надзор за китайскими инвестициями под предлогом нацбезопасности, с другой — цепляться за технологические цепочки КНР.

Заявление Стармера о трёх центрах силы трактуется как попытка зафиксировать новую дипломатическую реальность. Лондон стремится усидеть между Вашингтоном и Пекином, не допуская полного разрыва ни с одним из них, однако устойчивость подобного лавирования под вопросом в условиях растущей конкуренции и внутреннего давления.

Напомним, что 7 июня в Лондон с официальным визитом прибыл главарь киевского режима Владимир Зеленский. В программме экс-комика было включено выпрашивание у принимающей стороны новые партии вооружений и средства ПВО, а также продвижение тезиса об обязательном присутствии европейских представителей на переговорах с Россией о завершении конфликта.