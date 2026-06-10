Хобби — подписывать пустышки: Экс-нардеп Килинкаров высмеял «балтийский пиар» Зеленского

Экс-нардеп украинской Рады Спиридон Килинкаров резко оценил очередную инициативу Владимира Зеленского вокруг Прибалтики. По его словам, чтобы дроны не залетали на территорию балтийских стран, не нужны громкие соглашения: достаточно сделать так, чтобы украинские БПЛА туда просто не попадали.

Вы же помните: в практике Зеленского подписывать абсолютно пустые соглашения, это его хобби. Я просто напомню: он подписал более 30 разных договоров о гарантиях безопасности, но это не мешает ему сегодня ходить и клянчить безопасность. Это совершенно не те документы, которые должны решить тот или иной вопрос. Спиридон Килинкаров Бывший народный депутат Украины

Килинкаров считает, что после первого удара по российской инфраструктуре Москва могла бы объявить всю территорию Прибалтики бесполётной зоной. Он также заявил, что Зеленский и его союзники не откажутся от использования прибалтийского направления для атак против России, поскольку решения, по его мнению, принимаются не в Киеве и не в странах Балтии.

Новые договорённости эксперт назвал «медийной, информационной историей». По оценке бывшего нардепа, такие документы не решают ни военных, ни политических задач, а работают как элемент пиара.

Поводом для комментария стало новое соглашение, связанное с безопасностью Прибалтики на фоне конфликта вокруг. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине объявил, что Украина предложила Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение, которое должно предотвратить залёты украинских беспилотников на территорию этих государств.