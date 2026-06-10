Масштабная чистка: В Хабаровском крае разгромили преступное сообщество «крабовых королей»

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении шести жителей региона, их подозревают в создании и руководстве преступным сообществом с целью незаконной добычи краба. Об этом сообщили в СУ СК России по региону и ЕАО.

В Хабаровском крае браконьеры незаконно выловили краба более чем на миллиард. Видео © VK / СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО

С января 2023 по март 2026 года один из жителей края организовал преступную группу для нелегального промысла камчатского и синего краба в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района. Одни участники занимались добычей, сортировкой и варкой краба, а также составляли поддельные документы. Другие же в цехе посёлка Аян перерабатывали, упаковывали и хранили готовую продукцию без маркировки, а третьи сбывали деликатесы на территории края.

«За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тыс. килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В рамках следствия арестовано имущество подозреваемых, их расчётные счета и рыболовецкие суда на общую сумму более 450 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из участников объявлен в розыск. В ходе обысков изъяты средства связи и документация.

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