Суд Челябинска вынес приговор матери, прятавшей тело 5-летней дочери в диване

Калининский районный суд Челябинска огласил приговор Эльвире Загидуллиной, которую обвинили в гибели малолетнего ребёнка и попытке скрыть случившееся. Информацию об итогах процесса URA.RU предоставили в пресс-службе инстанции.

Следствие установило, что почти четыре недели подсудимая удерживала тело пятилетней дочери внутри дивана. Изначально фигурантка подозревалась в намеренном убийстве ребёнка из-за обнаруженных на девочке ран, но позже действия женщины квалифицировали как причинение смерти по неосторожности, что соответствует части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

Выслушав все доводы, судья счёл вину фигурантки полностью доказанной. В качестве наказания Загидуллиной избрали ограничение свободы на полтора года.

Напомним, жуткая история стала известна в ноябре 2025 года.Тогда в Челябинске после выселения из посуточно арендованной квартиры 43-летней уроженки Башкортостана обнаружили в диване тело её пятилетней дочери с многочисленными колото-резаными ранениями.