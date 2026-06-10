Во Франции предупредили о риске войны с Россией из-за Украины в ЕС
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Вступление Украины в Евросоюз может обернуться прямым военным конфликтом между Парижем и Москвой. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.
«Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие», — сказал французский политик. По его мнению, попытки ускорить европейскую интеграцию Киева создают для ЕС не только политические, но и военные риски.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что задержание Францией танкера Tagor может усилить риск вооружённого конфликта с Россией. По его словам, отказ от свободы перемещения и превращение морских судов в цели для захвата вредят всем сторонам.
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