Вступление Украины в Евросоюз может обернуться прямым военным конфликтом между Парижем и Москвой. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.

«Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие», — сказал французский политик. По его мнению, попытки ускорить европейскую интеграцию Киева создают для ЕС не только политические, но и военные риски.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что задержание Францией танкера Tagor может усилить риск вооружённого конфликта с Россией. По его словам, отказ от свободы перемещения и превращение морских судов в цели для захвата вредят всем сторонам.