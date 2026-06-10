В ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб 17-летний подросток, ещё один ранен

В Луганской Народной Республике (ЛНР) украинский беспилотник атаковал подростков, которые катались на питбайках в городе Ирмино. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».

В результате атаки 17-летний парень погиб на месте, 16-летний юноша получил осколочное ранение. Его доставили в больницу и оказывают всю необходимую помощь.

«К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте», — написал Пасечник.

Ранее также Самарскую область атаковали беспилотники. Удар пришёлся на несколько промышленных предприятий, они получили повреждения. Налёт был масштабным, оборону держали разные подразделения. Но, несмотря на это, последствий избежать не удалось: несколько предприятий повреждены, в также есть пострадавшие среди мирных жителей.