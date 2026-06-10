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10 июня, 10:48

В ЛНР при атаке дрона ВСУ погиб 17-летний подросток, ещё один ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Луганской Народной Республике (ЛНР) украинский беспилотник атаковал подростков, которые катались на питбайках в городе Ирмино. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».

В результате атаки 17-летний парень погиб на месте, 16-летний юноша получил осколочное ранение. Его доставили в больницу и оказывают всю необходимую помощь.

«К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте», — написал Пасечник.

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Ранее также Самарскую область атаковали беспилотники. Удар пришёлся на несколько промышленных предприятий, они получили повреждения. Налёт был масштабным, оборону держали разные подразделения. Но, несмотря на это, последствий избежать не удалось: несколько предприятий повреждены, в также есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Наталья Афонина
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