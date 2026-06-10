ISU впервые проведет чемпионат по всем дисциплинам в Пекине

Международный союз конькобежцев анонсировал исторический турнир: в 2028 году все дисциплины организации впервые соберутся в одном городе и в один временной промежуток. Как заявил на 60-м конгрессе ISU в испанском Тенерифе президент союза Ким Чжэ Ёль, местом проведения выбран Пекин.

«В 2028 году впервые за 134 года нашей истории мы проведём объединённый чемпионат мира ISU по всем дисциплинам — в один период, в две недели, в одном городе. И этим историческим городом станет Пекин. Те из вас, кто был на конгрессе 2016 года, помнят предложение об организации объединенного чемпионата. Мы все тогда подумали, что это блестящая идея», — сказал он.

За две недели в одном городе будут разыграны медали сразу в четырёх видах: фигурном и синхронном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Сам конгресс продлится до 12 июня.

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