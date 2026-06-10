«Может длиться вечно»: Россиянам объяснили, почему США и Иран не спешат заключать мир

Затяжное противостояние между Вашингтоном и Тегераном вряд ли перерастёт в полномасштабную войну, однако и быстрой развязки ждать не стоит. Такой прогноз дал старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин.

Контекстом для заявления послужил новый виток обмена ударами. Вооружённые силы Ирана отчитались об атаках на 21 объект, связанный с американскими интересами в регионе. Это стало ответом на действия армии США, поразившей иранские системы ПВО, наземные станции управления и радары в районе Ормузского пролива после того, как был подбит боевой вертолёт Apache.

Кошкин в беседе с «Ридусом» отметил, что нынешняя фаза конфликта остаётся контролируемой, хотя отдельные риски разрастания до мартовских масштабов сохраняются. Неизбежными, по его мнению, останутся военные инциденты и обмен воинственной риторикой, которая будет чередоваться с обещаниями мирных инициатив.

Аналитик обратил внимание, что глава Белого дома Дональд Трамп за время кампании уже около четырёх десятков раз ссылался на дипломатические усилия и ход переговоров. Широкая эскалация способна ударить по его внутриполитическим позициям, а Тегерану она невыгодна из-за угрозы исчерпания ресурсов. Потому, полагает собеседник издания, промежуточных договорённостей или полноценного мира можно не заключать как минимум до завершения промежуточных выборов в США.

«Мир или хотя бы промежуточное соглашение можно не заключать до конца года — завершения промежуточных выборов в США. Или даже на протяжении более длительного срока. Эту ситуацию можно поддерживать вечно», — считает собеседник издания.

Отдельно Кошкин коснулся вероятности втягивания в конфликт стран Персидского залива. По его словам, точечные удары, подобные недавним атакам по Кувейту, к полноценному вовлечению соседей в войну не приведут, для этого нужны куда более серьёзные потрясения. Даже активные обстрелы в марте не спровоцировали прямого участия региональных игроков в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что иранские военные запустили минимум четыре баллистические ракеты, а также несколько беспилотных аппаратов по объектам США на Ближнем Востоке. Цели находились в Бахрейне, Кувейте и Иордании.