Девять БПЛА сбиты в ходе новой атаки на Москву

Сегодня днем силы ПВО отразили новую атаку беспилотников, направлявшихся к столице. О ликвидации аппаратов сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в общей сложности удалось уничтожить девять дронов. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно не зафиксировано.

Специалисты экстренных служб оперативно выехали в районы, где были перехвачены цели. Территории сейчас обследуют сотрудники правоохранительных органов.

Это не первая подобная попытка прорыва воздушного пространства за последние сутки. Ранее военное ведомство уже отчитывалось о перехвате аналогичных летательных аппаратов в других областях.

Сейчас обстановка в городе остается спокойной. Все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее на въезде в Мелитополь беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по пассажирскому автобусу. Транспорт был заполнен частично.