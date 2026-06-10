Девять БПЛА сбиты в ходе новой атаки на Москву
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Сегодня днем силы ПВО отразили новую атаку беспилотников, направлявшихся к столице. О ликвидации аппаратов сообщил мэр города Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в общей сложности удалось уничтожить девять дронов. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно не зафиксировано.
Специалисты экстренных служб оперативно выехали в районы, где были перехвачены цели. Территории сейчас обследуют сотрудники правоохранительных органов.
Это не первая подобная попытка прорыва воздушного пространства за последние сутки. Ранее военное ведомство уже отчитывалось о перехвате аналогичных летательных аппаратов в других областях.
Сейчас обстановка в городе остается спокойной. Все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в штатном режиме.
Ранее на въезде в Мелитополь беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по пассажирскому автобусу. Транспорт был заполнен частично.
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