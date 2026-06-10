Дедушка отомстил за сбитого кота, устроив фаер-шоу с машиной лихача
Петербуржец поджёг минивэн из-за сбитого кота
Обложка © Telegram/ Петербургская полиция
В Петербурге задержали 66-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге минивэна Hyundai на Дунайском проспекте. По данным полиции, мужчина решил отомстить водителю за кота, которого тот якобы сбил во дворе.
В Петербурге сгорели пять машин после мести хозяина сбитого кота. Видео © Telegram/ Петербургская полиция
Пожар произошёл ещё 11 января у дома №7. Огонь быстро перекинулся на соседние автомобили: пять машин полностью выгорели, ещё одна получила повреждения. После этого было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Задержали подозреваемого 8 июня сотрудники угрозыска Московского района. В ГУМВД сообщили, что, по словам мужчины, причиной поджога стало желание отомстить водителю минивэна за гибель питомца. Месть получилась дорогой, шумной и пошла явно не по плану.
Ранее Life.ru писал, что неизвестный устроил поджог на АЗС в московском Кунцеве. В результате происшествия никто не пострадал.
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