Европейский союз, на самом деле, не готов принять Армению в свои ряды. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, армянские власти на словах и в своих действиях форсированно двигались в сторону ЕС, но их там не ждут.

«Мы фиксируем, что власти Армении форсированными темпами двигались в сторону Европейского союза на словах, заявлениях, каких-то своих действиях, всячески это демонстрируя. Ждут ли их там? Сколько можно этот риторический вопрос задавать? По-моему, ответ уже очевиден: не ждут даже тех, кто был кандидатом. Уж если нет никаких статусов приближенных к кандидатству, то очевидно, что не ждут», — заявила она.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался о внешней политике Армении. По его словам, у республики есть полное право сама выбирать партнёров. При этом Москва внимательно следит за тем, куда движется Ереван. Сейчас внешние силы пытаются подтолкнуть армянское руководство к разрыву связей с Россией, обещая «европейское будущее».