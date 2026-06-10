В Грозном автомобиль влетел в пожарное депо, двое спасателей погибли

В Грозном автомобиль на полной скорости протаранил здание пожарного депо, под обломками погибли двое сотрудников МЧС. О трагедии сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел прямо в пожарную часть №2. Жертвами стали командир и ещё один сотрудник. Кроме того, трое спасателей и один гражданский госпитализированы в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ставропольского края выясняет обстоятельства жуткой аварии, в которой погибли сразу четыре человека. Трагедия произошла днём 7 июня на трассе Минеральные Воды — Александровское. Водитель «Лады Гранты» выскочил на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2104 и «Хендай». Удар оказался фатальным: на месте скончались водитель и два пассажира «Гранты», а также пассажир иномарки. Ещё одного автомобилиста, управлявшего «четвёркой», увезли в больницу.