«Бред космического масштаба»: Захарова обрушилась на Зеленского из-за запрета русских книг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решения украинских властей, связанные с запретом книг русских авторов, включая Михаила Булгакова. Об этом она высказалась на брифинге.

По словам дипломата, Владимир Зеленский ранее сам иронично высказывался о подобных инициативах, называя сообщения о возможном запрете Булгакова «бредом космического масштаба». Захарова заявила, что в настоящее время, по её оценке, эти решения уже реализованы на практике. Она утверждает, что произведения писателя были исключены из школьной программы, а связанные с ним памятники демонтированы.

«Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован как раз таки Зеленским на Украине руками его подельников. И самое главное — они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули. Опять же, есть маленький нюанс: обманули они свой собственный народ», — сказала она.

Отдельно представитель МИД РФ отметила, что на Украине продолжается изъятие литературы на русском языке из библиотек. По её словам, за последние годы было уничтожено более 11 миллионов книг. Дипломат также заявила, что украинские власти пытаются представить происходящее как нормальный процесс и отрицают обвинения в радикальной культурной политике. Захарова резюмировала, что, по её мнению, такие действия противоречат заявленным официальным позициям Киева и отражают реальную практику в отношении русскоязычного культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение о сносе монумента было принято Киевсоветом ещё в декабре прошлого года. На опубликованных кадрах также заметен пустой постамент, с которого уже сняли памятник.