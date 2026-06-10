Лешек Миллер, занимавший кресло главы польского правительства с 2001 по 2004 год, подверг жёсткой критике решение киевских властей демонтировать монумент писателю Михаилу Булгакову. Своё мнение он выразил в личном блоге в сети Х.

«Украинские варвары снесли памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Теперь настало время сожжения книг. К слову, все они написаны на русском языке», — написал он.

Факт ликвидации скульптуры на Андреевском спуске, произошедшей 4 июня, ранее осветили местные СМИ.

В последние годы на Украине, не без влияния действующей администрации, регулярно вспыхивают дискуссии о роли Булгакова. Активисты националистического толка давно добиваются изъятия его сочинений из образовательной программы. В конце марта прошлого года эксперты из украинского Института национальной памяти наделили киевского уроженца ярлыками «символа имперской политики России», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».

Волна переименований улиц и уничтожения монументов, связанных с советской и российской историей, захлестнула Украину после госпереворота 2014-го.

Ранее сообщалось, что суд в Вильнюсе отменил снос памятника Саломее Нерис: поэтессу не признали политическим деятелем советского периода — доказательств её роли в структурах СССР оказалось мало. Решение могут обжаловать, хотя ранее монумент пытались демонтировать как идеологический.