Свобода вместо 19 лет колонии: Юрист объяснил, как Миримской удалось добиться УДО

Бывшая председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская сумела добиться условно-досрочного освобождения, и это большая удача. Такое мнение озвучил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он пояснил, что судебные инстанции крайне редко соглашаются на УДО, однако в данном случае сыграла свою роль совокупность факторов. Во-первых, первоначальный приговор в 19 лет лишения свободы юрист счёл чрезмерно суровым, особенно если учесть экономический, а не насильственный характер правонарушения. По закону осуждённые за подобные деяния могут претендовать на досрочный выход после отбытия половины срока, что Миримская и сделала.

Весомым аргументом в её пользу, по словам Мельникова, стало и безупречное поведение в исправительном учреждении. Женщина погасила назначенный штраф, обходилась без взысканий и добросовестно трудилась. Эксперт предположил, что, скорее всего, экс-банкирша работала на швейном производстве, поскольку в колониях Ивановской области, где она содержалась, сосредоточены именно такие фабрики.

Теперь на свободе бывшей руководительнице предстоит жить под строгим контролем. В разговоре с «Вечерней Москвой» Мельников напомнил, что закон предписывает установить за освобождённой надзор: ей запретят переезжать без уведомления и покидать пределы страны.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская, проведя в заключении 4,5 года, вышла на свободу по решению суда Калужской области об условно-досрочном освобождении. Оно было принято ещё в конце апреля и удовлетворено с первой попытки.