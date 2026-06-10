Никаких домиков за границей: Депутатам и сенаторам могут запретить «запасные аэродромы»

В Госдуму внесут законопроект, который может запретить депутатам и сенаторам, а также их семьям владеть недвижимостью за пределами России. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от партии «Справедливая Россия». Соответствующий текст законопроекта находится в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы, расширив действующие ограничения. Сейчас мандат может быть прекращён досрочно, если парламентарий или члены его семьи владеют иностранными счетами, ценными бумагами или другими зарубежными финансовыми активами. Новый проект предполагает добавить к основаниям для лишения полномочий также наличие или приобретение недвижимости за рубежом у депутата, сенатора, их супругов и несовершеннолетних детей.

Дополнительно предлагается учитывать иностранное гражданство или вид на жительство у супругов и детей как ещё один фактор для прекращения полномочий. Поправки также планируется распространить на кандидатов в депутаты Госдумы и членов Совета Федерации. Для этого изменения хотят внести в законы о выборах и порядке формирования верхней палаты парламента. По словам Кузнецова, инициатива приурочена ко Дню России и, как он отметил, должна одновременно ограничить влияние иностранных юрисдикций и защитить семьи парламентариев от возможного внешнего давления.

«Для русского народа как «национализацию депутатов и сенаторов» — ими больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны собственностью, гражданством или видом на жительство к недружественным юрисдикциям. А для самих парламентариев это защита: мы убираем саму возможность внешнего шантажа и делаем их семьи неуязвимыми», — заключил Кузнецов.

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