Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через почту Gmail

В России введён запрет на использование Gmail и других зарубежных почтовых сервисов для входа на отечественные сайты. Теперь для авторизации доступны только российские почтовые ящики, мобильные номера, «Госуслуги» или биометрия. Соответствующий законопроект прошёл финальные чтения в Госдуме.

Законодательная инициатива, предложенная группой депутатов под руководством Антона Горелкина, первого зампреда комитета Госдумы по информполитике, направлена на дополнение Кодекса об административных правонарушениях. Вводится новая статья, устанавливающая штрафы за невыполнение обязанности по авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Согласно действующим правилам, авторизация на территории РФ должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или других информационных систем, принадлежащих гражданам РФ или российским юридическим лицам. За нарушение этого требования предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, КоАП будет дополнен статьёй, касающейся неисполнения владельцами интернет-ресурсов требований законодательства при применении технологий рекомендаций. В частности, сбор информации о предпочтениях пользователей на территории РФ, нарушающий их права, может повлечь штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Аналогичные штрафы предусмотрены за использование рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также за отсутствие на интернет-ресурсе документа о правилах применения таких технологий и контактных данных для связи.

За повторные нарушения размеры штрафов увеличиваются: для граждан – от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 1,4 миллиона рублей. Такой же повышенный штраф может быть наложен за невыполнение предписаний Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий.