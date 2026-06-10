Володин: Пошлины для мигрантов при получении паспорта выросли в 12 раз

Депутаты приняли законы, которые кардинально меняют размер налоговых сборов с трудовых мигрантов. Автором информации о только что одобренных инициативах выступил Вячеслав Володин, занимающий пост Председателя Госдумы, — он опубликовал данные в своём телеграм-канале в MAX.

Госдума подняла госпошлины для мигрантов. Видео © Telegram / Вячеслав Володин

По его словам, пошлина при оформлении российского гражданства выросла с 4200 до 50000 рублей, то есть в 12 раз. Володин также обратил внимание на другие нововведения: сбор за получение разрешения на временное проживание подскочил в 8 раз — с 1920 до 15000 рублей, а плата за оформление вида на жительство увеличилась в 5 раз, составив 30000 рублей вместо прежних 6000.

«Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста», — также написал он.

По итогу Володин резюмировал: принятые меры нацелены на то, чтобы и дальше отлаживать и улучшать миграционную политику.

Ранее появилась информация о том, что на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предполагает пересмотр зон ответственности федеральных органов в вопросах трудовой миграции. Инициатива правительства заключается в наделении МВД рядом полномочий, которые в настоящий момент закреплены за Министерством труда. Таким образом, речь идёт о перераспределении задач между двумя ведомствами.