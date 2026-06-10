Лавров сообщил о долге Армении по взносам в ОДКБ

У Армении уже более двух лет копится задолженность по взносам в бюджет ОДКБ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Казани по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

По словам Лаврова, страны — участницы ОДКБ договорились рассмотреть возможность применения к Еревану соответствующей статьи устава. Он напомнил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее объяснял позицию так: «мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем».

«Что в этой ситуации делать, мы это сегодня обсудили, — и уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ — ситуация, которая предусмотрена уставом организации, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ», — сказал Лавров.

Теперь этот подход могут перевести из политической плоскости в формальную. Лавров отметил, что ситуация с долгом прямо предусмотрена уставом организации, поэтому участники решили посмотреть, можно ли задействовать соответствующий механизм. Для Еревана это уже не просто демонстративная пауза, а вопрос с возможными последствиями.

Напомним, что в ходе предвыборной дискуссии армянский премьер Никол Пашинян допустил полноценный выход республики из ОДКБ. По его словам, вопрос будет решён, и страна выйдет из организации, если потребуется, поскольку назад он идти не собирается.