«Наконец Сарик сделает вклад в российское кино»: Картозия выиграл суд у Андреасяна

Продюсер Николай Картозия отсудил у режиссёра Сарика Андреасяна 100 тысяч рублей за клевету и решил отдать их студентам киноколледжа, которые изучают Андрея Тарковского. О решении суда он сообщил в социальных сетях, с иронией заметив, что режиссёр наконец-то вложится в отечественный кинематограф.

«Только что мы с вами выиграли суд у Сарика Андреасяна. Он признан виновным в распространении лжи в мой адрес. Мы взыскали с него 100 000 рублей. Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского. Наконец Сарик сделает вклад в развитие российского кино», — написал он.

Конфликт между ними тянется с 2024 года. Андреасян раскритиковал сериал «Карьеристки», заявив, что Картозия «ничего не умеет». Тот в ответ разобрал фильм «Онегин», а затем неудачно пошутил про «привкус люля», после чего режиссёр обвинил его в национализме.

В марте 2025-го Андреасян на встрече со студентами нецензурно высказался о Тарковском, назвав его диссидентом и предателем Родины. Позже он принёс извинения и возложил ответственность за слова на самих студентов. Весной того же года Сарик отсудил у Картозии символический рубль, потребовав удалить все публикации. Продюсер тогда заявил, что подаст апелляцию, и подчеркнул, что чем больше времени Андреасян проведёт в судах, тем меньше — на съёмочной площадке.

Ранее сообщалось, что связанная с семьёй Андреасянов кинокомпания за 2021–2025 годы показала выручку в 7,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 417 миллионов. При этом в штате официально числятся всего 6 человек. Формально владелицей структуры указана Изабелла Мнацаканян — супруга Гевонда Андреасяна. Сам Гевонд также замечен в других кинопроектах и бизнесах внутри индустрии. Брат Сарика, Арташес, вёл собственные дела в смежных сферах. Сам режиссёр проходит и как индивидуальный предприниматель, и как наёмный сотрудник.