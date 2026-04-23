23 апреля, 09:39

Шесть сотрудников и 7,8 млрд выручки: Сколько семья Андреасянов зарабатывает на кино

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кинокомпания, связанная с семьёй Андреасянов, за 2021–2025 годы показала выручку в 7,8 миллиарда рублей. Общая чистая прибыль за этот период составила 417 миллионов. Об этом стало известно из расследования Life.ru

При этом штат компании оказался совсем небольшим — всего шесть сотрудников. На фоне таких цифр семейный формат бизнеса вызывает ещё больше внимания.

Формально владельцем структуры на бумаге называют Изабеллу Мнацаканян, супругу Гевонда Андреасяна. Сам Гевонд также связан с другими кинопроектами и отдельными бизнесами в индустрии.

У брата Сарика, Арташеса, тоже был собственный предпринимательский след в смежных сферах. Сам режиссёр при этом фигурирует как индивидуальный предприниматель и наёмный работник.

На фоне разговоров о слабых рейтингах, скандалах и спорах о господдержке именно финансовая сторона империи Андреасянов выглядит особенно любопытно. За громкими премьерами здесь стоит уже не просто творческий тандем, а полноценный семейный кинобизнес.

Толстой перевернулся: Андреасян собрал «Войну и мир» из сына Казановы, Пельменя, Иванушки и героя-любовника

А ранее стало известно, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребёнка. По словам пары, рождение ещё одного малыша знаменует для них новый жизненный этап и вызов, а также служит очередным подтверждением того, что семья является их главной опорой и ориентиром. Конкретные сроки появления крохи на свет пока не разглашаются.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

