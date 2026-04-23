Шесть сотрудников и 7,8 млрд выручки: Сколько семья Андреасянов зарабатывает на кино
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Кинокомпания, связанная с семьёй Андреасянов, за 2021–2025 годы показала выручку в 7,8 миллиарда рублей. Общая чистая прибыль за этот период составила 417 миллионов. Об этом стало известно из расследования Life.ru
При этом штат компании оказался совсем небольшим — всего шесть сотрудников. На фоне таких цифр семейный формат бизнеса вызывает ещё больше внимания.
Формально владельцем структуры на бумаге называют Изабеллу Мнацаканян, супругу Гевонда Андреасяна. Сам Гевонд также связан с другими кинопроектами и отдельными бизнесами в индустрии.
У брата Сарика, Арташеса, тоже был собственный предпринимательский след в смежных сферах. Сам режиссёр при этом фигурирует как индивидуальный предприниматель и наёмный работник.
На фоне разговоров о слабых рейтингах, скандалах и спорах о господдержке именно финансовая сторона империи Андреасянов выглядит особенно любопытно. За громкими премьерами здесь стоит уже не просто творческий тандем, а полноценный семейный кинобизнес.
А ранее стало известно, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребёнка.
