Трое детей заживо сгорели в частном доме в Башкирии

В Салаватском районе Башкортостана произошёл смертельный пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли трое детей. Видео © VK / МЧС Башкортостан

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 10 июня 2026 года. Пожар произошёл в доме на улице Юрюзани в населённом пункте Новые Каратавлы. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений здание размером 6×6 метров уже было охвачено открытым огнём. Очаг возгорания удалось ликвидировать. После тушения при разборе конструкций и проливке места пожара спасатели обнаружили тела троих детей. По предварительным данным, погибшим было 6, 8 и 11 лет.

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли трое детей. Фото © VK / МЧС Башкортостан

Для установления причин трагедии на место выехал начальник Главного управления МЧС по Башкортостану Владимир Горин. В расследовании участвуют дознаватели, эксперты пожарной лаборатории, следователи и психологи МЧС. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли трое детей. Фото © VK / МЧС Башкортостан

«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан обращается к жителям региона: каждый родитель должен помнить: жизнь ребенка зависит от его бдительности», — говорится в сообщении.

Родителям рекомендовали не оставлять детей без присмотра, проверять состояние электропроводки и отопительных систем, а также устанавливать автономные дымовые извещатели.

Ранее в московском районе Солнцево произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадали три человека. Возгорание началось во время проведения ремонтных работ — огонь перекинулся на балконы и фасадную облицовку здания. Двое пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения, одному человеку медицинская помощь оказана на месте происшествия.