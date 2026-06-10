Россияне потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгенских визах

Россияне потеряли более €4,5 млн на неудачных попытках получить шенгенские визы в 2025 году. По данным Ассоциации туроператоров России, отказ получили почти 43 тыс. заявителей из РФ. Только на консульских сборах они могли оставить около €3,6–3,7 млн, а с учётом сервисных платежей визовых центров общая сумма превысила €4,5 млн.

При этом россияне не стали реже подавать документы на поездки в Европу. По данным Еврокомиссии, консульства стран Шенгенского соглашения в 2025 году рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан РФ. Это на 12% больше, чем годом ранее, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрение получили 618,8 тыс. заявителей.

Интересная деталь: доля отказов у россиян снижается уже третий год подряд. В 2023 году она составляла 10,6%, в 2024-м — 7,5%, а в 2025-м опустилась до 6,3%. Но радость от этой статистики быстро заканчивается на кассе: консульский сбор за шенген в 2025 году вырос с €80 до €90, а сервисный сбор визовых центров обычно добавляет ещё €20–35.

В итоге даже при снижении доли отказов шенген для россиян остаётся дорогой лотереей. Документы могут не одобрить, а деньги за рассмотрение заявки, как правило, назад не возвращаются. На мировом уровне, по данным исследования LAGO Collective, сборы за отклонённые краткосрочные шенгенские визы в 2025 году достигли €157,1 млн.

Самая высокая доля отказов в прошлом году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%. В Анголе расходы на отклоненные заявки выросли на 177% за год: с 1 млн до 2,9 млн евро.

Ранее Life.ru писал, что 11 стран Европы требуют ужесточить въезд для российских туристов. Среди них страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также не входящие в ЕС Исландия и Норвегия. Эти государства хотят срочно усилить визовые ограничения и создать жёсткие механизмы, которые позволят быстро блокировать въезд граждан «враждебных государств» при геополитической угрозе.