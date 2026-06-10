«Нигерийский наследник» из Балашихи в деле: Прокуратура сняла продолжение соцпроекта о мошенниках

Подмосковная прокуратура опубликовала очередную часть собственного видеопроекта, посвящённого схемам обмана по телефону. В свежем эпизоде житель Балашихи Анатолий Кильмяшкин опять становится мишенью интернациональной преступной группы. Каким получился ролик, рассказывает 360.ru.

Первая часть увидела свет в 2025 году и мгновенно стала хитом, набрав свыше 20 миллионов просмотров на отечественных платформах. Сюжет знакомил зрителя с героем, получившим баснословное наследство от нигерийца, а во второй серии персонажа втянули в псевдошпионскую операцию, сделав невольным пособником террористов.

В продолжении Кильмяшкин старается заново выстроить спокойный быт, однако синдикат вновь выходит на контакт. Персонаж отчаянно пытается противостоять уловкам, но ближе к развязке махинаторы всё же нащупывают брешь в его осторожности.

Главная задача, которую решает креативная инициатива ведомства, — показать, как аферисты формируют у гражданина иллюзию участия в «большой игре» с тайными миссиями и внушительными суммами. Финал таких блокбастеров обычно один: человек осознаёт себя обманутым.

Новая лента раскрывает психологию вовлечения и механику выстраивания доверия. Авторам, по задумке, удаётся доступным языком рассказать об одной из самых массовых цифровых угроз. Предыдущая работа ведомства уже была отмечена бронзой премии DCR Awards и попала в шорт-лист фестиваля Red Apple 2025.

Накануне стало известно, что под Тверью 18-летний студент из Москвы стал жертвой аферистов и по их указке ограбил квартиру, несколько раз выстрелил в хозяина и выпрыгнул с шестого этажа. Началась цепочка событий со звонка 16-летней дочери пострадавшего, у которой лже-оператор выманил код из СМС, после чего мнимые силовики запугали девочку обвинениями отца в госизмене и финансировании ВСУ, заставив оставить ключи в ботинке у двери и уйти молча, в то время как мужчина, заподозрив неладное, помчался домой и столкнулся там с посторонним.