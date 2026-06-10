В Чебоксарах начали подсчитывать ущерб после ракетной атаки ВСУ

В Чебоксарах приступают к оценке последствий ракетной атаки. Для жителей и бизнеса организованы комиссии и горячие линии поддержки. О запуске работы по подсчёту ущерба сообщил глава города Станислав Трофимов.

«Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесённого ущерба. Действует горячая линия, по вопросам, связанным с происшествием», — написал он в своём канале в «Максе».

Отдельно поддержку пострадавшим предпринимателям организовало министерство экономического развития Чувашии. Ведомство также запустило специальную линию связи для бизнеса, столкнувшегося с последствиями атаки. В министерстве заявили, что каждую ситуацию будут рассматривать индивидуально и оказывать необходимую помощь для восстановления работы предприятий.

Напомним, утром 10 июня в Чебоксарах был зафиксирован ракетный удар, в результате которого пострадали мирные жители. По последним данным, травмы получили три человека. Медицинские специалисты оперативно оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.