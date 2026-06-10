Киевский режим вплотную приблизился к возможности атаковать цели за Северным полярным кругом. Такой прогноз озвучил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий в комментарии «Ленте.ру» пояснил, что модифицированные ракеты уже способны преодолевать большие расстояния. Главная угроза, по его словам, кроется не в технических характеристиках, а в массе целей: система ПВО физически не может уничтожить целый рой, а арсенал средств поражения у противника прирастает ежесуточно.

При этом депутат подчеркнул, что наращивание боевого потенциала не имеет отношения к украинской индустрии, которой фактически не существует. Весь объём вооружения обеспечивается исключительно зарубежными каналами снабжения.

Журавлёв призвал положить конец этой преступной логистике. Он убеждён, что ответом должны стать удары по промышленным объектам в Европе, где выпускается оружие, а их координаты, как отметил парламентарий, отечественной разведке давно и доподлинно известны.

За минувшие сутки российские подразделения ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ. В частности, были ликвидированы четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников самолётного типа, пытавшихся поразить позиции войск, следует из официального отчёта Министерства обороны.