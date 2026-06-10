Атака Вооружённых сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — это удар по российской истории и душе русского народа. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий обратил внимание на последовательность киевского режима в его нацистских устремлениях. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны гитлеровцы, оказавшись в усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна», устроили там сапожную мастерскую, а затем сожгли её.

«И украинцы начинают уничтожать памятники», — подчеркнул Колесник, проводя историческую параллель. Он отметил, что сам Толстой участвовал в обороне Севастополя в качестве артиллерийского поручика и почти год командовал батареей.

«Вот вам связь времён. Нацисты тут же при входе попытались уничтожить, замарать, хотя Толстой — писатель с мировым именем. Здесь последовательно уничтожают панораму, память того, что в своё время описывал Лев Толстой и где лично участвовал в своё время. То есть пытаются разрушить память», — заявил депутат.

По его убеждению, украинцам придётся ответить и за людей, и за нанесённый удар по памяти российского народа. При этом Колесник заверил, что Москва не будет наносить удары по историческим памятникам Украины — только по нацистским объектам, которые «идут отдельной строкой».