В Госдуме сравнили атаку на «Панораму Севастополя» со зверствами гитлеровцев в Ясной Поляне
В ГД назвали атаку ВСУ на «Оборону Севастополя» ударом по душе русского народа
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Атака Вооружённых сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — это удар по российской истории и душе русского народа. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий обратил внимание на последовательность киевского режима в его нацистских устремлениях. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны гитлеровцы, оказавшись в усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна», устроили там сапожную мастерскую, а затем сожгли её.
«И украинцы начинают уничтожать памятники», — подчеркнул Колесник, проводя историческую параллель. Он отметил, что сам Толстой участвовал в обороне Севастополя в качестве артиллерийского поручика и почти год командовал батареей.
«Вот вам связь времён. Нацисты тут же при входе попытались уничтожить, замарать, хотя Толстой — писатель с мировым именем. Здесь последовательно уничтожают панораму, память того, что в своё время описывал Лев Толстой и где лично участвовал в своё время. То есть пытаются разрушить память», — заявил депутат.
По его убеждению, украинцам придётся ответить и за людей, и за нанесённый удар по памяти российского народа. При этом Колесник заверил, что Москва не будет наносить удары по историческим памятникам Украины — только по нацистским объектам, которые «идут отдельной строкой».
Напомним, минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
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