После атаки на Севастополь в России предложили пересмотреть подход к выбору целей и активнее учитывать не только военную, но и символическую сторону ударов. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Life.ru заявил, что Украина давно делает ставку на объекты, которые дают сильный медийный и психологический эффект.

«Украинская сторона делает акцент на символизме поражаемых целей. Это очень важно и имеет большое значение для информационного общества, в котором ведётся война, потому что современные войны — это совокупность военной мощи, скорости принятия решений и того медийного эффекта, который сопровождает военные операции», — отметил Коровин.

По словам политолога, Россия чаще бьёт по важным с военно-тактической точки зрения объектам: сборочным цехам, производствам, ремонтным мастерским и другим элементам инфраструктуры. Однако, считает он, в информационном поле такие удары не всегда дают тот резонанс, который могла бы дать работа по символически значимым целям.

Разрушение панорамы «Оборона Севастополя» эксперт назвал символическим жестом, а не целью с прямым военным значением. По его мнению, подобные атаки рассчитаны на эмоции, имиджевый урон и психологический эффект. В тот же ряд он поставил удары по зданиям в Рязани, раскрашенным в цвета российского флага, и атаку беспилотника по одному из кремлёвских строений. Он добавил, что такие эпизоды используются украинской стороной как способ поднять собственный моральный фон. В ответ Коровин предложил действовать похожим образом.

Нам нужно действовать аналогичным образом. То есть — сносить здание на Банковой улице в Киеве, поражать секретариат Зеленского, какие-то значимые для противника символы. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз

Отдельно политолог упомянул помещения ТЦК, которые вызывают сильное раздражение у значительной части украинского общества. Коровин считает, что удары по таким объектам могли бы иметь серьёзный эмоционально-психологический резонанс и повлиять на отношение части населения к Российской армии.

Военный корреспондент Александр Коц обвинил Владимира Зеленского в уничтожении «Панорамы Севастополя» и сравнил это с действиями нацистов в 1942 году. По его словам, полотно будет восстановлено, а за нанесённый ущерб украинской стороне выставят счёт. В Кремле заявили, что музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» не собираются оставлять в разрушенном состоянии и готовы вернуть объекту первоначальный облик и даже улучшить его. Часть фрагментов легендарной работы Рубо уцелела.