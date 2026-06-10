Сносить Банковую и жечь ТЦК: В РФ предложили перейти к «войне символов» после атаки на «панораму Севастополя»
Политолог Коровин: Удар по Севастополю может изменить подход ВС РФ к целям
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После атаки на Севастополь в России предложили пересмотреть подход к выбору целей и активнее учитывать не только военную, но и символическую сторону ударов. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Life.ru заявил, что Украина давно делает ставку на объекты, которые дают сильный медийный и психологический эффект.
«Украинская сторона делает акцент на символизме поражаемых целей. Это очень важно и имеет большое значение для информационного общества, в котором ведётся война, потому что современные войны — это совокупность военной мощи, скорости принятия решений и того медийного эффекта, который сопровождает военные операции», — отметил Коровин.
По словам политолога, Россия чаще бьёт по важным с военно-тактической точки зрения объектам: сборочным цехам, производствам, ремонтным мастерским и другим элементам инфраструктуры. Однако, считает он, в информационном поле такие удары не всегда дают тот резонанс, который могла бы дать работа по символически значимым целям.
Разрушение панорамы «Оборона Севастополя» эксперт назвал символическим жестом, а не целью с прямым военным значением. По его мнению, подобные атаки рассчитаны на эмоции, имиджевый урон и психологический эффект. В тот же ряд он поставил удары по зданиям в Рязани, раскрашенным в цвета российского флага, и атаку беспилотника по одному из кремлёвских строений. Он добавил, что такие эпизоды используются украинской стороной как способ поднять собственный моральный фон. В ответ Коровин предложил действовать похожим образом.
Нам нужно действовать аналогичным образом. То есть — сносить здание на Банковой улице в Киеве, поражать секретариат Зеленского, какие-то значимые для противника символы.
Отдельно политолог упомянул помещения ТЦК, которые вызывают сильное раздражение у значительной части украинского общества. Коровин считает, что удары по таким объектам могли бы иметь серьёзный эмоционально-психологический резонанс и повлиять на отношение части населения к Российской армии.
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» получила критические повреждения после ночной атаки беспилотника. Дрон самолётного типа ударил по зданию музея, где находится знаменитый шедевр Франца Рубо, посвящённый героической обороне Севастополя. После попадания на месте начался пожар, которому присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности. Губернатор Михаил Развожаев назвал произошедшее целенаправленной атакой по символу исторической памяти, а в МИД РФ заявили, что удар по зданию панорамы является варварским актом.
Военный корреспондент Александр Коц обвинил Владимира Зеленского в уничтожении «Панорамы Севастополя» и сравнил это с действиями нацистов в 1942 году. По его словам, полотно будет восстановлено, а за нанесённый ущерб украинской стороне выставят счёт. В Кремле заявили, что музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» не собираются оставлять в разрушенном состоянии и готовы вернуть объекту первоначальный облик и даже улучшить его. Часть фрагментов легендарной работы Рубо уцелела.
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