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10 июня, 09:18

МИД РФ: Атака на здание панорамы Севастополя является варварским актом

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Удар украинских войск по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» является очередным варварским актом киевского режима. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя ситуацию.

«Это ещё один варварский акт, совершённый киевским режимом против гражданского объекта», — сказала Захарова.

Степень повреждений Панорамы Севастополя определят после экспертизы
Степень повреждений Панорамы Севастополя определят после экспертизы

Напомним, минувшей ночью украинский дрон самолётного типа нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности. С огнём борются 83 спасателя и 22 единицы техники.

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Юлия Сафиулина
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