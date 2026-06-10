Удар украинских войск по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» является очередным варварским актом киевского режима. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя ситуацию.

«Это ещё один варварский акт, совершённый киевским режимом против гражданского объекта», — сказала Захарова.