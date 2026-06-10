МИД РФ: Атака на здание панорамы Севастополя является варварским актом
Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Удар украинских войск по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» является очередным варварским актом киевского режима. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя ситуацию.
«Это ещё один варварский акт, совершённый киевским режимом против гражданского объекта», — сказала Захарова.
Напомним, минувшей ночью украинский дрон самолётного типа нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности. С огнём борются 83 спасателя и 22 единицы техники.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.