Песков: Киевский режим начал наносить удары по истории

Кремль отреагировал на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака на исторический объект только сильнее подчёркивает правоту России в борьбе за свои регионы.

«Видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить, также как нельзя забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил уверенность, что эта борьба завершится победой, а сама панорама будет восстановлена.