Песков: Киевский режим начал наносить удары по истории
Обложка © Life.ru
Кремль отреагировал на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака на исторический объект только сильнее подчёркивает правоту России в борьбе за свои регионы.
«Видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить, также как нельзя забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы», — сказал представитель Кремля.
Песков также выразил уверенность, что эта борьба завершится победой, а сама панорама будет восстановлена.
Напомним, минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.