Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации «Союз украинцев России». Решение огласили в зале суда: административное заявление ведомства признали обоснованным, передаёт РИА «Новости».

Из материалов дела следует, что организация, созданная в 2013 году для содействия культурным и деловым связям, допустила многочисленные нарушения и не устранила их в установленный срок. Кроме того, по позиции Минюста, союз не подтвердил общероссийский статус, а отдельные положения его устава противоречили российскому законодательству.

Представители «Союза украинцев России» на заседание не пришли, но направили в суд заявление. В нём они признали требования иска и указанные нарушения. Ранее деятельность организации уже приостанавливали на три месяца.

Ранее Life.ru писал, что Южный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима россиянину, которого признали причастным к деятельности «Правого сектора»*. Он не просто вступил в запрещённую организацию, а занял там командную позицию — возглавлял один из взводов. Структура была создана в Киеве ещё в ноябре 2013 года. Позже, в 2015-м, разделявший идеи нацизма и украинского национализма мужчина целенаправленно выехал из России на Украину, где присоединился к организации.

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