Депутаты Госдумы приняли закон о создании суда Путинского района в Грозном

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании суда Путинского района в Грозном. Данную информацию в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Госдума одобрила в окончательном чтении закон о создании суда Путинского района Грозного. Видео © Telegram /Kadyrov_95

Документ был внесён председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Кадыров назвал это решение важным свидетельством динамичного развития столицы республики и нового района, носящего имя президента РФ Владимира Путина. По его словам, создание собственного суда — показатель укрепления государственных институтов и формирования полноценной правовой инфраструктуры.

«Сегодня новый район по праву считается одним из наиболее активно развивающихся районов столицы. Здесь реализуются масштабные проекты, строятся жилые комплексы, социальные объекты, развивается дорожная и инженерная инфраструктура. Создание собственного суда является закономерным этапом его дальнейшего становления и развития», — написал чеченский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Президент поблагодарил главу Чечни и всех жителей республики за участие в специальной военной операции. Он назвал чеченских бойцов настоящими воинами, которые мужественно и героически сражаются за Россию и свою малую родину. Глава государства подчеркнул, что они делают это достойно.