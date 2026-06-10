В Госдуме предложили дать многодетным семьям полуторагодовые ипотечные каникулы

В России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Закон, скорее всего, вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Рассмотреть его в Думе планируют 23 июня, сообщили РИА «Новости» в комитете Госдумы по финансовому рынку.

Сейчас, если в семье рождается ребёнок, заёмщик может получить ипотечные каникулы на полгода. Но для этого нужно, чтобы доходы упали больше чем на 20%, а расходы на ипотеку превышали 40% среднемесячного дохода.

Новый законопроект убирает эти условия. При рождении второго или следующих детей семья сможет взять каникулы на 18 месяцев (или пока ребёнку не исполнится полтора года). Проценты по кредиту будут начисляться только с седьмого по восемнадцатый месяц, но платить их нужно будет уже после окончания каникул.

«При рождении второго либо последующих детей каникулы предоставляются… сроком до 18 месяцев или до достижения ребёнком полутора лет, в случае усыновления — 18 месяцев с момента усыновления ребёнка. При этом критерий снижения дохода не применяется», — сказал на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Депутаты объясняют, что долгие каникулы помогут снизить нагрузку на семейный бюджет в то время, когда один из родителей сидит с малышом и не может работать. При этом воспользоваться такой льготой можно будет только один раз за весь срок ипотеки.

Поправки поддержаны комитетом. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года и распространится также на договоры, которые были заключены раньше этой даты.

Ранее сообщалось, что ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% только к 2029 году. Для этого ключевая ставка Центробанка должна опуститься до 7–8%, а этого, по прогнозам, можно ждать не раньше конца 2028 года. Как только ставки упадут до такого уровня, можно будет ожидать роста спроса на жильё и нового «ипотечного бума».