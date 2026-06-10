«Не базовое умение, а головоломка»: Почему зумеры теряются перед циферблатом и стремянкой

Сетования на то, что юное поколение не понимает стрелочные часы и пасует перед стремянкой, зачастую направлены не по адресу. Такое заявление сделал психолог Николай Видов, пояснив природу этих пробелов.

По его словам, любой навык закрепляется исключительно там, где он востребован средой. Если дитя с младенчества наблюдает вокруг лишь цифровые табло, а время сверяет по экрану гаджета, то циферблат со стрелками превращается для него в специфическую головоломку, сродни расшифровке солнечных часов. Мозг действует рационально и не фиксирует то, что не требуется ежедневно.

Саму же эту цифровую реальность сформировали именно старшие. Они оцифровали быт, заменили механику электроникой, обложили наследников удобными устройствами и нередко освобождали их от домашних дел ради учёбы. Упрёк в адрес зумеров, пояснил эксперт в разговоре с РИАМО, во многом является проекцией собственной тревоги перед стремительными переменами.

Специалист призвал помнить, что исчезновение одних умений всегда компенсируется появлением других. Нынешняя молодёжь виртуозно ориентируется в цифровой среде, ставящей в тупик их родителей. Это не распад, а закономерное приспособление к реальности, которую для них же и выстроили.

Ранее Life.ru рассказывал, что предпродажа билетов на концерты BTS в Куала-Лумпуре обернулась для фанатов неожиданным барьером. На этапе проверки пользователям предлагалось выставить заданное время с помощью стрелок на аналоговом циферблате, и многие поклонники признались в соцсетях, что привыкли к цифровому отображению и не сразу справились с такой капчей, начав искать способы её обхода.