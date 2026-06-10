«Хулиганы Ближнего Востока»: Трамп обрушился на Иран с новыми угрозами

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Ирана, обвинив страну в затягивании переговоров по потенциальной сделке. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях.

«В вооружённых силах Ирана царит полный бардак. Большей их части, как, например, военно-морского флота и военно-воздушных сил, больше даже не существует — они потерпели полное поражение», — написал Трамп.

Он также назвал Иран «хулиганом Ближнего Востока». По словам американского политика, Тегеран слишком долго вёл переговоры о сделке, которая была бы выгодна для него, но теперь, как утверждает глава Белого дома, «им придётся за это заплатить».

Ранее Вооружённые силы Ирана выпустили по американским базам четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников. Атаке подверглись базы США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.