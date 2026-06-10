ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 12:38

«Хулиганы Ближнего Востока»: Трамп обрушился на Иран с новыми угрозами

Трамп: Иран долго вёл переговоры о сделке, теперь ему придётся заплатить за это

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Ирана, обвинив страну в затягивании переговоров по потенциальной сделке. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях.

«В вооружённых силах Ирана царит полный бардак. Большей их части, как, например, военно-морского флота и военно-воздушных сил, больше даже не существует — они потерпели полное поражение», — написал Трамп.

Он также назвал Иран «хулиганом Ближнего Востока». По словам американского политика, Тегеран слишком долго вёл переговоры о сделке, которая была бы выгодна для него, но теперь, как утверждает глава Белого дома, «им придётся за это заплатить».

«Может длиться вечно»: Россиянам объяснили, почему США и Иран не спешат заключать мир
«Может длиться вечно»: Россиянам объяснили, почему США и Иран не спешат заключать мир

Ранее Вооружённые силы Ирана выпустили по американским базам четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников. Атаке подверглись базы США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar