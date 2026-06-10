ВСУ атаковали здание панорамы в Севастополе дроном с кумулятивным зарядом

Атака на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» выделяется на фоне других инцидентов выбором средств поражения: для удара ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат, оснащённый кумулятивным боеприпасом.

Губернатор Михаил Развожаев подтвердил факт инцидента, пояснив, что устройство пробило кровлю музея. В результате воздействия кумулятивного заряда началось возгорание чердачного помещения. По словам главы города, у нападавших был конкретный замысел.

«Удар был один, один беспилотник с зарядом кумулятивным, который прожёг крышу и учинил этот пожар. Наверное, имели какую-то определенную там (цель), понимание, что это сработает. Ну, собственно, так как сработало», — прокомментировал ситуацию градоначальник.

В настоящее время специалисты оценивают нанесённый ущерб. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которые занимаются устранением последствий возгорания и обеспечением безопасности объекта.

Напомним, минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено.