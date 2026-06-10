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Регион
10 июня, 13:22

На Бали поймали украинца с партией наркотиков почти на 40 тысяч долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shalstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shalstock

На индонезийском курортном острове Бали полицейские задержали 29-летнего гражданина Украины Богдана Логуша при попытке провезти почти килограмм мефедрона. Как передаёт информагентство Antara, эту информацию правоохранители предоставили журналистам.

Мужчина прилетел в страну рейсом Qatar Airways, следующим из Польши через Доху. В зоне прибытия сотрудники аэропорта заметили, что он ведёт себя подозрительно, и решили досмотреть багаж — внутри оказались три пакета с мефедроном общей массой 951 грамм. По оценкам полиции, изъятые наркотики тянут примерно на 37 тысяч долларов.

В местной полиции пояснили, что обнаруженное вещество готовили к сбыту именно на Бали. Согласно индонезийскому законодательству, подозреваемому грозит как крупный денежный штраф, так и тюремный срок вплоть до пожизненного. Следователи не исключают, что за попыткой ввоза могла стоять международная преступная группировка, а само расследование ещё не завершено.

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Ранее российские таможенники пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы. Полиция взяла под стражу 27-летнего дилера из Находки, который через Интернет торговал по всей России кокаином, гашишем, амфетамином и мефедроном. «Товар» поступал из-за границы посылками на чужие имена.

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Вероника Бакумченко
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