В Пакистане разбился военный вертолёт Ми-17, экипаж погиб

В пакистанской зоне Джамму и Кашмира разбился вертолёт Ми-17 Вооружённых сил Пакистана. По данным государственного телеканала PTV, катастрофа произошла недалеко от города Музаффарабада.

Все члены экипажа погибли. Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность, но окончательные выводы сделают после проверки. Для установления обстоятельств аварии уже сформировали следственную комиссию. Ей предстоит выяснить, что именно произошло с машиной перед падением и могли ли экипаж предупредить о неполадках.

Ранее Life.ru писал, что американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Оба члена экипажа были спасены после инцидента.