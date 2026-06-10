Путин назвал справедливым снижение НДФЛ для семей с детьми

Владимир Путин назвал справедливым решение фактически снизить подоходный налог для небогатых семей с детьми до 6%. Об этом президент заявил на совещании с правительством.

Речь идёт о работающих родителях, которые воспитывают двух и более детей и имеют невысокие доходы в расчёте на каждого члена семьи.

«Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог — НДФЛ — фактически снижается до 6%», — напомнил глава государства.

Путин подчеркнул, что считает это решение «абсолютно справедливым». По его словам, такая мера соответствует общей логике демографической и социальной политики России.

«Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует духу, логике всей нашей демографической и социальной политики», — отметил президент.

Инициатива направлена на поддержку семей с детьми, для которых налоговая нагрузка особенно чувствительна из-за расходов на воспитание и содержание нескольких детей.