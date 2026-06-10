Путин сообщил о 1,5 млн заявлений на семейный возврат НДФЛ

Россияне активно подают заявления на семейную выплату — возврат части подоходного налога, уплаченного в прошлом году. По словам президента РФ Владимира Путина, только за первые 10 дней июня за этой мерой поддержки обратились уже около 1,5 млн человек.

«Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя — если каждый из них, разумеется, работает официально. <...> Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что подать заявление в Социальный фонд можно с 1 июня. Выплату смогут получить оба родителя, если каждый из них официально работает и платит НДФЛ. Для семей это один из самых понятных форматов поддержки — не обещание «когда-нибудь», а возврат части уже уплаченного налога.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ строго исполняет обязательства и вводит новые меры соцподдержки семей. Президент подчеркнул, что в центре повестки сейчас — укрепление благополучия семей с детьми.