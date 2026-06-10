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Регион
10 июня, 13:19

В Казахстане дела о сексуальном насилии будут вести женщины-следователи

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Казахстане дела о сексуальном насилии будут вести женщины-следователи. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в разговоре с Kazinform. В МВД считают, что такая мера поможет снизить психологическую нагрузку на потерпевших и повысить доверие к правоохранительным органам. Новый подход должен сделать работу с такими делами более бережной для пострадавших.

В МВД также разъяснили, как будет применяться новая статья о принуждении к браку. В ведомстве подчеркнули, что потерпевшими по таким делам могут быть не только женщины, но и мужчины.

Само требование вступить в брак, в том числе из-за беременности, преступлением не считается. Уголовная ответственность наступает только тогда, когда это сопровождается угрозами, насилием или другими формами принуждения.

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В министерстве уточнили, что сейчас в Казахстане нет уголовных дел, где женщина проходила бы подозреваемой по статье о принуждении к браку.

Принуждение к браку официально стало уголовным преступлением в Казахстане с сентября 2025 года. Также в стране ввели ответственность за сталкинг.

По данным МВД, в 2026 году в суд уже направили 83 уголовных дела по статье о сталкинге.

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Ранее Life.ru писал, что супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш обвинила своего мужа Сакена Мамаша в насилии. Она рассказала, что мужчина избивает её уже 10 лет. А недавно под горячую руку изверга попала и её сестра.

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Марина Фещенко
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