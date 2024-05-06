10 лет насилует и избивает: Казахстан после жуткого дела Салтанат Нукеновой всколыхнула новая история

Жена советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш обвинила своего супруга Сакена Мамаша в физическом насилии над ней и её сестрой, попросив помощи и защиты у государства. Об этом сообщила казахская правозащитница Дина Тансари (Смаилова), к которой обратилась пострадавшая.

"Мой супруг, советник посла в ОЭА Республики Казахстан, вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3-го числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать, я устала терпеть. <...> Я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности. <...> Помогите мне", — заявила девушка в видеообращении, подчеркнув, что подвергается сексуальному, физическому и моральному насилию уже на протяжении 10 лет.