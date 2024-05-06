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6 мая, 13:09

10 лет насилует и избивает: Казахстан после жуткого дела Салтанат Нукеновой всколыхнула новая история

Жена сотрудника МИД Казахстана в ОАЭ Мамаша обвинила его в насилии и избиениях

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша обвинила мужа в физическом насилии. Обложка © Telegram / Dina Tansari

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша обвинила мужа в физическом насилии. Обложка © Telegram / Dina Tansari

Жена советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш обвинила своего супруга Сакена Мамаша в физическом насилии над ней и её сестрой, попросив помощи и защиты у государства. Об этом сообщила казахская правозащитница Дина Тансари (Смаилова), к которой обратилась пострадавшая.

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша обвинила мужа в физическом насилии. Видео © Telegram / Dina Tansari

"Мой супруг, советник посла в ОЭА Республики Казахстан, вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3-го числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать, я устала терпеть. <...> Я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности. <...> Помогите мне", заявила девушка в видеообращении, подчеркнув, что подвергается сексуальному, физическому и моральному насилию уже на протяжении 10 лет.

"Он изменял ей": Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о её попытках уйти от мужа-тирана
"Он изменял ей": Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о её попытках уйти от мужа-тирана

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае насилия государственного служащего Казахстана по отношению к собственной супруге. 9 ноября прошлого года бывший глава Министерства экономики страны Куандык Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны и попытался скрыть следы преступления. Судебное разбирательство тянулось до конца апреля 2024 года. Тогда же экс-министр признал свою вину, но лишь отчасти. У Life.ru выходил подробный материал на эту тему. А сегодня обвиняемый на суде взял последнее слово и процитировал Гитлера. На фоне этой трагедии в Казахстане был принят закон Салтанат, ужесточивший кару за убийство и физическое насилие в отношении женщин и детей.

Юрий Лысенко
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