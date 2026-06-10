«Только для нас!»: Каннаваро в ярости из-за унизительного досмотра сборной в США

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро отреагировал на досмотр, который провели для его команды перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Он высказался на данную тему. Его комментарий приводит телеканал Fox Sports.

«Они сказали мне, что это правила, но в итоге осмотр предназначался только для нас», — сказал тренер.

Сотрудники безопасности с собаками, натренированными на поиск наркотиков, проверили каждого футболиста и тренера сборной Узбекистана, а также их личные вещи. До этого такой же досмотр прошли игроки и тренеры сборных Сенегала и Ирака. Узбекистан готовится к своему первому в истории чемпионату мира. Команда проводила в США один из последних товарищеских матчей перед турниром. На фоне подготовки к ЧМ-2026 похожие случаи уже вызвали много обсуждений.

В итоге сборная Узбекистана проиграла Нидерландам со счётом 1:2. Но это был только товарищеский матч. Главный турнир впереди: чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в нём сыграют 48 команд. Сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.