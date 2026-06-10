Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит развивать детские центры и продвигать традиционные ценности, несмотря на раздражение со стороны европейских политиков. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что в российские детские центры с удовольствием приезжают ребята из всех регионов страны и из-за рубежа. По его словам, дети проводят там время интересно, ярко и с пользой для своего развития.

«Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств*, если их раздражает вид счастливых, увлечённых своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами всё делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем», — сказал Путин и добавил, что власти продолжат действовать в этом направлении.

Также президент России Владимир Путин заявил о развитии инфраструктуры детского отдыха по всей стране. Глава государства отметил, что власти последовательно занимаются строительством новых лагерей и капитальным ремонтом уже работающих объектов. Путин напомнил, что с 2022 года в России действует отдельный федеральный проект, направленный на обновление старых лагерей и создание новых. По словам политика, этим летом в детских центрах смогут отдохнуть более 5 млн 750 тыс. детей.

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