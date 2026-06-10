Путин назвал санкции против детских центров РФ «мелкой пакостью» и «скудоумием»

Новые ограничительные меры Европейского союза в отношении российских детских центров рассчитанны лишь на символическое досаждение РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«С точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и в мире — это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», — сказал он.

Путин отметил, что спонсирующие киевский режим европейские правящие элиты додумываются до вещей, которые раньше никому бы в голову не пришли — к примеру, вводят рестрикции против учреждений, где отдыхают и восстанавливают силы российские дети. Он назвал это полной чушью и абсурдом, но подчеркнул, что подобные решения всё же принимаются.

Российский лидер добавил, что можно лишь строить догадки относительно того, на какой результат рассчитывают авторы этих шагов. При этом, как он заявил, подобная практика всё равно имеет место. Президент также подчеркнул, что люди, вовлечённые в такую деятельность, безусловно, покрывают себя позором, и прежде всего в глазах самой же Европы.

Ранее Путин сообщил, что свыше 5,75 миллиона детей в России этим летом смогут отдохнуть в детских центрах, лагерях и санаториях несмотря ни на что. Президент подчеркнул, что организация детского отдыха остаётся приоритетной социальной задачей. Он добавил, что власти намерены ежегодно наращивать число ребят, получающих возможность провести каникулы в таких учреждениях. Особое внимание, по словам главы государства, следует уделять увеличению количества детей, которые смогут попасть именно в санатории для полноценного восстановления после учебного года.