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10 июня, 13:30

Путин: Внешние вызовы преходящи, дети и молодое поколение — будущее России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил на правительственном совещании, что внешние проблемы мимолётны, в то время как дети и молодёжь – это будущее России и её народа. Он подчеркнул, что укрепление здоровья юных россиян является национальным приоритетом, который не будет отодвинут на второй план.

«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет, мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодое поколение — это будущее России», — сказал российский лидер.

Также Путин потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Отдельно президент упомянул удар по общежитию в Старобельске и заявил, что противники страны «не останавливаются перед террористическими актами».

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Наталья Демьянова
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