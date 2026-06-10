Путин: Внешние вызовы преходящи, дети и молодое поколение — будущее России
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Президент Владимир Путин заявил на правительственном совещании, что внешние проблемы мимолётны, в то время как дети и молодёжь – это будущее России и её народа. Он подчеркнул, что укрепление здоровья юных россиян является национальным приоритетом, который не будет отодвинут на второй план.
«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет, мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодое поколение — это будущее России», — сказал российский лидер.
Также Путин потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Отдельно президент упомянул удар по общежитию в Старобельске и заявил, что противники страны «не останавливаются перед террористическими актами».
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